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Ученые обнаружили признаки жизни на Луне

Ученые обнаружили признаки жизни на Луне
Группа астробиологов из Университета штата Вашингтон рассказала о вероятном существовании жизни на Луне.
По словам специалистов после формирования из обломков спутника Земли, из его недр изверглось большое количество газа, а также водяного пара. Процесс дегазации мог привести к возникновению на поверхности небесного тела водоемов и плотной атмосферы.

Во время повышенной вулканической активности, около 3,5 миллиардов лет назад, такие условия на Луне могли сохраняться.

Итоги исследования экспертов были основаны на спектрографических наблюдениях, которые проводились в 2009-2010 годах орбитальным зондом Chandrayaan-1 и LCROSS.

Отметим, что ранее было известно о том, что на поверхности Луны наблюдаются большие объемы водного льда, которые содержатся в кратерах. Также вода присутствует в мантии спутника, о чем свидетельствует ряд доказательств.

Также сообщается, что в случае, если жизнь существовала на спутнике, она могла быть принесена с Земли в виде биологических молекул. Планета тогда, как и ее спутник, подвергалась довольно интенсивным бомбардировкам метеоритов.

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