Экономика

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Рост промпроизводства в Украине замедлился

Рост промпроизводства в Украине замедлился
Рост промышленного производства в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 2,2% с 2,5% в аналогичном измерении месяцем ранее.
Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в июне в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем – маем 2018 года - промпроизводство в июне выросло на 0,2% без учета и с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в июне в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (30,3%), наибольшее падение - в производстве электрооборудования (6,5%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

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