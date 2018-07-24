Рост промпроизводства в Украине замедлился 24 июля 2018 г. источник 0 0

Рост промышленного производства в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 2,2% с 2,5% в аналогичном измерении месяцем ранее.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в июне в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем – маем 2018 года - промпроизводство в июне выросло на 0,2% без учета и с учетом корректировки.



По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в июне в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (30,3%), наибольшее падение - в производстве электрооборудования (6,5%).



Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.