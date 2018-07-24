МВД: после ЧМ-2018 Харьковскую область ждет наплыв нелегалов 24 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшее время через Украину из России могут переправлять большие группы нелегалов.

Как сообщил замначальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Игорь Малахов, после чемпионата мира по футболу в России остались несколько тысяч якобы болельщиков, которые могут пробовать через Украину незаконно попасть в Евросоюз.



Группы нелегалов ждут на границе в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.



За последние две недели уже задержали 17 групп нелегальных мигрантов – всего 75 человек.



До конца лета в Украине продлится спецоперация по выявлению иностранцев-преступников «Мигрант». В ней задействованы полиция, миграционная и пограничная службы.