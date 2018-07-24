Харьков

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В Харькове открыли детский бассейн с солнечным подогревом

В Харькове открыли детский бассейн с солнечным подогревом
В Харьковском детском саду №6 начал работать после капитального ремонта бассейн.
В детском саду воспитываются более 300 детей, работают 60 сотрудников и функционирует 14 групп, в том числе две логопедические для детей с нарушением речи, сообщает пресс-служба горсовета.

Энергоэффективный проект по ремонту бассейна реализован совместно с Немецкой федеральной компанией GIZ. Помещение старого комплекса для плавания, который функционировал ранее, реконструировали, в нем заменили окна, утеплили фасад, обустроили пол с подогревом, новые раздевалки и душевые. На кровле установили солнечные батареи, с помощью которых будет осуществляться подогрев воды.

Занятия в бассейне для детей в возрасте от трех лет будет проводить профессиональный инструктор под наблюдением воспитателя и медсестры. Урок у группы проходит раз в неделю.  

В прошлом году в сотрудничестве с GIZ была утеплена по всему периметру харьковская школа №153. В здании установили многокамерные металлопластиковые окна, отремонтировали кровлю и заменили систему отопления.

Как отметил менеджер проекта «Инициативы инфраструктурной программы для Украины» компании GIZ Рене Фон Прондзински, новые перспективные проекты будут реализовывать и в дальнейшем.

– Мы работаем в разных регионах, и приятно приносить частичку себя Украине, – сказал менеджер GIZ. 

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