В лонглист Букеровской премии впервые попал графический роман

Как сообщает The Guardian, впервые в лонглист попал графический роман - "Сабрина" Ника Дрнасо, триллер, исследующий 24 часа после исчезновения девушки.
"Графические романы стали в авангарде рассказывания историй и нам показалось, что "Сабрина" делает все то, что должна делать хорошая литература", - цитирует издание одного из судей Вэла Макдермида.
Кроме "Сабрины", в лонглисте Букера-2018 - 12 книг:
- Snap Белинды Бауэр (Великобритания)
- "Молочник" Анны Бернс (Великобритания)
- "Вашингтон Блэк" Еси Эдугян (Канада)
- "В нашем безумном и яростном городе" Гая Гуранатне (Великобритания)
- "Everything Under Дэйси Джонсон (Великобритания)
- "Комната Марса" Рейчел Кушнер (США)
- The Water Cure Софи Макинтош (Великобритания)
- "Warlight" Майкла Ондатже (Канада)
- "The Overstory Ричарда Пауэрса (США)
- "Длинный план" Робина Робертсона (Великобритания)
- "Нормальные люди" Салли Руни (Ирландия)
- From A Low And Quiet Sea Донала Райана (Ирландия)
Напомним, что роман Майкла Ондатже "Английский пациент" получил "Золотого Букера", приуроченного к 50-летию премии.
Шорт-лист Букеровской премии 2018 объявят 20 сентября, а победитель станет известен 16 октября.