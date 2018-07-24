В лонглист Букеровской премии впервые попал графический роман

Престижная Букеровская премия, которой ежегодно награждают англоязычные романы, объявила лонглист этого года.

Snap Белинды Бауэр (Великобритания)

"Молочник" Анны Бернс (Великобритания)

"Вашингтон Блэк" Еси Эдугян (Канада)

"В нашем безумном и яростном городе" Гая Гуранатне (Великобритания)

"Everything Under Дэйси Джонсон (Великобритания)

"Комната Марса" Рейчел Кушнер (США)

The Water Cure Софи Макинтош (Великобритания)

"Warlight" Майкла Ондатже (Канада)

"The Overstory Ричарда Пауэрса (США)

"Длинный план" Робина Робертсона (Великобритания)

"Нормальные люди" Салли Руни (Ирландия)

From A Low And Quiet Sea Донала Райана (Ирландия)

Как сообщает The Guardian, впервые в лонглист попал графический роман - "Сабрина" Ника Дрнасо, триллер, исследующий 24 часа после исчезновения девушки."Графические романы стали в авангарде рассказывания историй и нам показалось, что "Сабрина" делает все то, что должна делать хорошая литература", - цитирует издание одного из судей Вэла Макдермида.Кроме "Сабрины",Напомним, что роман Майкла Ондатже "Английский пациент" получил "Золотого Букера", приуроченного к 50-летию премии.Шорт-лист Букеровской премии 2018 объявят 20 сентября, а победитель станет известен 16 октября.