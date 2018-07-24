«Укртелеком» анонсировал повышение тарифов на связь 24 июля 2018 г. источник 0 0

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» планирует повысить предельные тарифы на фиксированную телефонную связь с ноября 2018 года.

"Мы обратились к регулятору (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, - ред.) – поскольку, вы знаете, что тарифы регулируются, – с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно ноябре, это в связи с тем, что растут расходы и, соответственно, есть предпосылки для повышения. Сейчас самый дорогой пакет стоит 73 грн», - сксообщил директор департамента корпоративных коммуникаций «Укртелекома» Михаил Шуранов.



В то же время он уточнил, что компания просит НКРСИ о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонную связь на 14% с 1 ноября в связи с ростом себестоимости предоставления услуги.



"Для пользователя это отразится в увеличении стоимости тарифа на 3-7 грн", - отметил он.