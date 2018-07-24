Здоровье

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В Украине от кори умер еще один ребенок

В Украине от кори умер еще один ребенок
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 29-ю неделю 2018 корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе, говорится на сайте Минздрава.
За отчетную неделю от кори умер ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев в Киевской области.

Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек: девять детей и четверо взрослых. Количество заболевших корью превысило 26,6 тыс. человек, лидируют по количеству больных Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская области и Киев.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения утвердили приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска - в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины во всех регионах. По состоянию на 20 июля 2018 года в Украине есть 734 000 доз вакцин КПК.

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