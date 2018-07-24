В Украине от кори умер еще один ребенок 24 июля 2018 г. источник 0 0

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 29-ю неделю 2018 корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе, говорится на сайте Минздрава.

За отчетную неделю от кори умер ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев в Киевской области.



Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек: девять детей и четверо взрослых. Количество заболевших корью превысило 26,6 тыс. человек, лидируют по количеству больных Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская области и Киев.



Напомним, что в Министерстве здравоохранения утвердили приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска - в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.



Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины во всех регионах. По состоянию на 20 июля 2018 года в Украине есть 734 000 доз вакцин КПК.