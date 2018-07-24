В Грузии погиб украинский альпинист 24 июля 2018 г. источник 0 0

В горах Грузии погиб украинский альпинист Евгений Александров. На момент прибытия спасателей он был жив, но его не забрали и оставили на склоне. Второго украинца Ярослава сняли с травмами, но живым.