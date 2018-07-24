Украина начала малую приватизацию через интернет 24 июля 2018 г. источник 0 0

Украина начала малую приватизацию через интернет-систему "ProZorro.Продажи".

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, первый объект - двухэтажное здание неработающей стоматологической поликлиники - был выставлен одним из управлений Житомирского горсовета. Также свои объекты уже зарегистрировали местные власти Львова и Измаила.



"Как было всегда? Держали объекты, не стратегические для экономики, чтобы как-то когда-то что-то там прикупить или продать. Мы это меняем, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит, что продается, и купит себе нужное помещение, какой-то объект - без знакомства с руководством района или области", - заявил по этому поводу премьер-министр Владимир Гройсман.



Напомним, в мае 2018 года стартовал пилотный проект малой приватизации через систему ProZorro. Согласно закону "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте, через интернет можно продавать объекты государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.



За функционирование электронной торговой системы отвечает ГП "ProZorro.Продажи", которое является ее администратором. Для работы в системе оператор электронной площадки должен получить ключ, пройдя отбор и тестирование.



По состоянию на 24 июля право подключать продавцов и покупателей к аукционам малой приватизации получили уже 18 торговых площадок.