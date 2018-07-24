Юные харьковчане завоевали серебряные медали на Международном турнирепо физике в Пекине

Команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» завоевала серебряные медали на 31-м Международном турнире юных физиков, который прошел в Пекине.

Международный турнир юных физиков (International Young Physicists' Tournament - IYPT) проходит ежегодно, начиная с 1988 года, в разных странах мира. В нем принимают участие школьники старших классов, соревнуясь в умении решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать решения в научных дискуссиях.



Турнир в Пекине проводился по стандартам международного турнира: команды решали исследовательские задачи, выступая поочередно в роли докладчика, оппонента и рецензента. Для решения задачи участники турнира проходят путь от изучения литературы и постановки опытов к созданию расчетных моделей и сравнению их результатов с экспериментальными измерениями.