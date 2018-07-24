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Юные харьковчане завоевали серебряные медали на Международном турнирепо физике в Пекине

Юные харьковчане завоевали серебряные медали на Международном турнирепо физике в Пекине
Команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» завоевала серебряные медали на 31-м Международном турнире юных физиков, который прошел в Пекине.
В полуфинале турнира команда лицея №161, в состав которой вошли Светлана Гринченко, Илья Хорошко, Владимир Мащиц и Григорий Овчаренко, боролась со школьниками из Швейцарии и Польши. По результатам физбоев украинские школьники набрали 39.9 балла, Швейцария - 39.3, Польша - 37.0, передает сайт Харьковского горсовета.

Отметим, что в этом году харьковчане завоевали 9-е место из 29 команд, улучшив свой результат позапрошлого года (было 10-е место).

Международный турнир юных физиков (International Young Physicists' Tournament - IYPT) проходит ежегодно, начиная с 1988 года, в разных странах мира. В нем принимают участие школьники старших классов, соревнуясь в умении решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать решения в научных дискуссиях.

Турнир в Пекине проводился по стандартам международного турнира: команды решали исследовательские задачи, выступая поочередно в роли докладчика, оппонента и рецензента. Для решения задачи участники турнира проходят путь от изучения литературы и постановки опытов к созданию расчетных моделей и сравнению их результатов с экспериментальными измерениями.

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