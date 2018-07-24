Под Харьковом мать предупредили о лишении родительских прав

Работники ювенальной превенции Волчанского отдела полиции обнаружили семью, в которой 46-летняя женщина не занималась воспитанием двух несовершеннолетних детей.

По словам лейтенанта полиции Виктории Кононенко установлено, что женщина ведет аморальный образ жизни."Женщина нигде не работает, домашними делами не занимается. В доме царит сплошная антисанитария, грязный пол и вонь, отсутствуют постельное белье, а также продукты питания", - рассказала Кононенко.В отношении матери двух несовершеннолетних детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП, проведена профилактически-разъяснительная беседа о недопущении антиобщественного поведения и халатного отношения к своим детям.Представители социальной службы предупредили женщину о лишении ее родительских прав, если она не создаст надлежащие условия для проживания детей в установленный срок.