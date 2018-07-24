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Под Харьковом мать предупредили о лишении родительских прав

Под Харьковом мать предупредили о лишении родительских прав
Работники ювенальной превенции Волчанского отдела полиции обнаружили семью, в которой 46-летняя женщина не занималась воспитанием двух несовершеннолетних детей.
По словам лейтенанта полиции Виктории Кононенко установлено, что женщина ведет аморальный образ жизни.



"Женщина нигде не работает, домашними делами не занимается. В доме царит сплошная антисанитария, грязный пол и вонь, отсутствуют постельное белье, а также продукты питания", - рассказала Кононенко.

В отношении матери двух несовершеннолетних детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП, проведена профилактически-разъяснительная беседа о недопущении антиобщественного поведения и халатного отношения к своим детям.



Представители социальной службы предупредили женщину о лишении ее родительских прав, если она не создаст надлежащие условия для проживания детей в установленный срок.

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