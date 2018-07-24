Экономика

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В Украине подорожали квартиры

В Украине подорожали квартиры
Квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года подорожали на 3,5%.
Как сообщила Государственная служба статистики Украины, больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 5,6%, при этом двухкомнатные квартиры выросли в цене на 3,6%, а трехкомнатные – на 1,2%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в первом полугодии 2018 года они подорожали на 5,4%. Новые однокомнатные квартиры подорожали на 7%, двухкомнатные - на 4,9%, а трехкомнатные – на 3,2%.

В сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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