Назван самый возмутительный фильм года
25 июля 2018 г.
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25 июля 2018 г.
Лента получила 20 официально зарегистрированных жалоб. Большинству зрителей не понравилось, что «Логан» со сценами насилия и жестокости получил возрастной рейтинг «15 лет и старше». В Британском совете подчеркнули, что лента больше концентрировалась на экшн-сценах, нежели чем на садизме.
На второй строчке — лента «Конг: Остров черепа» с шестью жалобами. Третье место разделили фильмы «Чужой: Завет», «Призрак в доспехах» и «Оно», получившие по пять жалоб.
В июле 2017-го сообщалось, что самым возмутительным фильмом 2016 года стал комедийный боевик «Дэдпул» c Райаном Рейнольдсом. На супергеройскую картину поступила 51 жалоба.
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