Культура

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В США госпитализирована певица Деми Ловато

В США госпитализирована певица Деми Ловато
Американская певица Деми Ловато попала в больницу с передозировкой героина.

Скорая помощь, приехавшая по вызову к певице в ее дом в Лос-Анджелесе, обнаружила Ловато в бессознательном состоянии. В настоящее время ее состояние неизвестно.

В июне она выпустила песню «Трезвая», в которой ее лирический герой начинает пить после шести лет «в завязке». В прошлом певица боролась с наркозависимостью от кокаина.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?» Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.

Деми Ловато 25 лет. Свой первый альбом она выпустила в 16 лет и к настоящему времени в ее дискографии уже пять дисков. Кроме того, артистка записывала совместные песни с такими группами как Fall Out Boy и The Vamps. Ловато также сыграла множество ролей в телесериалах: «Лузеры», «От заката до рассвета», «Звон колокольчиков», «Просто Джоржан», «Анатомия страсти» и других.

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