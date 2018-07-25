Названы самые богатые музыканты
25 июля 2018 г.
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25 июля 2018 г.
На первой строчке оказался ирландский коллектив U2, с начала года успевший заработать 54,4 миллиона долларов. Большую часть прибыли составил доход от концертного тура The Joshua Tree. Группа также стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.
На втором месте — американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. По подсчетам издания, он заработал 52,2 миллиона долларов. Замыкает тройку группа Metallica с доходом в 43,2 миллиона долларов.
В рейтинг также попали такие артисты, как Бруно Марс, Эд Ширан, Леди Гага, Билли Джоэл, Guns N' Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, The Weeknd, Кендрик Ламар, Red Hot Chili Peppers, JAY-Z и Пол Маккартни.
Ранее в июле журнал Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов.
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