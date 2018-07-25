Названы самые богатые музыканты

Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных исполнителей 2018 года.

В список вошло 50 групп и сольных артистов.

На первой строчке оказался ирландский коллектив U2, с начала года успевший заработать 54,4 миллиона долларов. Большую часть прибыли составил доход от концертного тура The Joshua Tree. Группа также стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.

На втором месте — американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. По подсчетам издания, он заработал 52,2 миллиона долларов. Замыкает тройку группа Metallica с доходом в 43,2 миллиона долларов.

В рейтинг также попали такие артисты, как Бруно Марс, Эд Ширан, Леди Гага, Билли Джоэл, Guns N' Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, The Weeknd, Кендрик Ламар, Red Hot Chili Peppers, JAY-Z и Пол Маккартни.

Ранее в июле журнал Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов.