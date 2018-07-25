Харьковчане увидят сразу два редких астрономических явления 25 июля 2018 г. источник 0 0

На этой неделе харьковчане смогут увидеть сразу два уникальных астрономических явления – великое противостояние Марса и самое продолжительное лунное затмение за 100 лет.

Как сообщил астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов, эти события произойдут в пятницу, 27 июля.



«Сами по себе явления – не редкость, но их совпадение заслуживает внимания. Луна пройдет через центр земной тени, а поскольку это произойдет около апогея, это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке. Общая продолжительность будет около 103 минут. В это время Луна сильно потемнеет в небе, приобретая темно-красный цвет. Можно будет наблюдать границу тени Земли, когда Луна будет в нее погружаться и выходить из нее», – отметил астроном.



Кроме того, харьковчане смогут увидеть великое противостояние Марса – положение планеты, при котором она находится примерно на продолжении линии «Солнце – Земля» и видна с Земли примерно в противоположном Солнцу направлении (всю ночь). Это явление в последний раз было 15 лет назад.



«Марс уже приближается и хорошо виден ночью в небе. Марс будет сиять как очень яркая красноватая точка, уступая по яркости лишь Венере», – сказал Владимир Кажанов.



Астроном сообщил, что харьковчане смогут увидеть эти удивительные явления с 21:30 27 июля до 01:00 28 июля. В Харьковском планетарии группы желающих уже набраны. Однако можно присоединиться к группе общественной организации «Вільний Университет Майдан Моніторинг», которая приглашает посмотреть в телескоп по адресу: ул. Отакара Яроша, 28 (верхняя станция канатной дороги, поляна в Саржином Яру), начало сбора – 27 июля в 20.30.



«А вообще эти явления хорошо видны глазом – Марс самый яркий на ночном небе после Луны, а погружение Луны в тень Земли будет хорошо видно невооруженным глазом», – отметил Владимир Кажанов.



