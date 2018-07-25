Харьков

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Из Харькова закрываются несколько авиарейсов

Из Харькова закрываются несколько авиарейсов
Несколько авиарейсов из Харькова закрываются.
Причина назвали в пресс-службе туроператора Join UP: сокращение полетной программы.

В частности, с 27 июля закрываются три рейса по маршруту Харьков – Анталия и один рейс по маршруту Харьков – Даламан.

Туристам, рейсы которых отменены, предлагается несколько вариантов: перебронировать тур с вылетом из Киева; перебронировать тур на любое другое направление туроператора; аннулировать тур без штрафов и получить обратно деньги.

В тоже время Полиция открыла уголовное производство в отношении туроператора Join Up по статье «мошенничество». Об этом сообщила представитель пресс-службы полиции Киева Яна Неруш.

Адвокатское объединение Aver Lex 24 июля заявило, что полиция открыла производство по заявлению адвокатов. 9 июля 2018 года Главным управлением Национальной полиции в Киеве по заявлению АО Aver Lex начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами туроператора Join Up мошенническим путем денежными средствами граждан в особо крупных размерах.

Авиарейсы от туроператора Join Up неоднократно задерживались или отменялись.

По словам старшего партнера объединения Виталия Сердюка, Aver Lex обратилось в Нацполицию в связи с массовыми противоправными действиями туроператора. Он призывает всех пострадавших от сотрудничества с Join Up граждан обращаться в полицию.

В свою очередь в Join Up заявили, что компания не получала уведомлений по поводу открытия против нее уголовного производства.

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