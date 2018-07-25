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Харьковчане стали бронзовыми призерами чемпионата мира по сумо

Харьковчане стали бронзовыми призерами чемпионата мира по сумо
С 19 по 22 июля в китайском Тайбэе прошел чемпионат мира по борьбе сумо среди взрослых и юниоров, на котором спортсмены Харьковской области завоевали две бронзовые награды.
Медали были завоеваны в командных соревнованиях. В борьбе среди мужчин сборная Украины, в состав которой также вошли харьковчане Антон Чуев и Максим Олешко, победила соперников из Италии и Ирана, но в полуфинале уступила россиянам. В борьбе за бронзовую медаль украинцы встретились со сборной Монголии. При счете 1:1 в решающей третьей схватке боролся Антон Чуев и решил исход встречи в пользу сборной Украины. Эта победа принесла украинской команде третье место, кроме того, Максим Олешко выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Еще одну бронзовую медаль завоевала Дарья Корытина в командных соревнованиях среди девушек до 18 лет. Сборная Украины выиграла поединки у соперниц из Таиланда, а в полуфинале уступила японкам. В борьбе за третье место Дарья вместе со своими партнершами по сборной выиграла у команды Тайбэя. В личном зачете 15-летняя харьковчанка боролась с более опытными соперницами и смогла дойти до «бронзового финала», где уступила сопернице из Польши.

Всего на этом чемпионате сборная Украины усилиями взрослых и юниоров завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых наград.

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