Общество

  • 163
    •  / 

Харьковские курсанты готовятся выехать в Киев

Харьковские курсанты готовятся выехать в Киев
Курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба будут участвовать в параде войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины в Киеве.
Как сообщили в региональном медиацентре Минобороны в Харькове, подготовка к параду началась в конце мая. 15 июля, после прибытия парадного батальона вуза в военную часть А0704 (Васильков) начался второй этап подготовки.

Возглавит батальон и.о. начальника университета генерал-майор Александр Туринский. В этом году в батальон вошли курсанты второго и третьего учебных курсов инженерно-авиационного факультета, 30% из которых участвовали в параде прошлого года, а 9 – принимали участие в АТО.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2662.69 грн
100 EUR 3112.68 грн
10 RUB 4.2209 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи