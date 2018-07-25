Харьковские курсанты готовятся выехать в Киев

Курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба будут участвовать в параде войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины в Киеве.
Как сообщили в региональном медиацентре Минобороны в Харькове, подготовка к параду началась в конце мая. 15 июля, после прибытия парадного батальона вуза в военную часть А0704 (Васильков) начался второй этап подготовки.
Возглавит батальон и.о. начальника университета генерал-майор Александр Туринский. В этом году в батальон вошли курсанты второго и третьего учебных курсов инженерно-авиационного факультета, 30% из которых участвовали в параде прошлого года, а 9 – принимали участие в АТО.