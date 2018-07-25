Украина

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Украинская добровольческая армия может стать частью ВСУ

Украинская добровольческая армия может стать частью ВСУ
Украинская добровольческая армия может стать частью Вооруженных сил Украины.
Об этом шла речь во время встречи Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой УДА, народным депутатом Дмитрием Ярошем, передает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке добровольцев для охраны государственной границы и вхождения в подразделения территориальной обороны. Командующий объединенных сил подчеркнул, что украинским законодательством не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях непосредственно в боевых порядках ВСУ.

Однако, участие бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ на переднем крае, в том числе - в составе полноценного подразделения, возможно. Для этого необходимо заключить контракт, в том числе и краткосрочный.

"Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий Объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Относительно того, кто не имеет права находиться в районе ООС на переднем крае, то таких лиц есть три категории. Это: те, кто раньше посещал подразделения на переднем крае с целью собственного пиара; те, кто не имеет законного права на ношение оружия; те, кто не включен в состав Объединенных сил.

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