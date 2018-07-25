Пограничник пытался продать должность в ведомстве

Как сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook,
сотрудник управления внутренней и собственной безопасности (УВСБ) «Восток» Госпогранслужбы требовал у гражданина Украины 5 тыс. долл. за помощь в трудоустройстве. Офицер обещал устроить мужчину на работу в УВСБ. Во время передачи $2,5 тысяч мужчину задержали силовики. Офицера отстранили от должности, решается вопрос об оглашении ему подозрения и избрании меры пресечения.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 368 УК Украины («получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение»). В случае, если вина пограничника будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.