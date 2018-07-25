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Пограничник пытался продать должность в ведомстве

Пограничник пытался продать должность в ведомстве
Сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с Нацполицией, СБУ и  Госпогранслужбой задержали офицера, подозреваемого в вымогательстве взятки.
Как сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, сотрудник управления внутренней и собственной безопасности  (УВСБ) «Восток» Госпогранслужбы требовал у гражданина Украины 5 тыс. долл. за помощь в трудоустройстве. Офицер обещал устроить мужчину на работу в УВСБ. Во время передачи $2,5 тысяч мужчину задержали силовики. Офицера отстранили от должности, решается вопрос об оглашении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 368 УК Украины («получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение»). В случае, если вина пограничника будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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