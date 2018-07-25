Пограничник пытался продать должность в ведомстве 25 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с Нацполицией, СБУ и Госпогранслужбой задержали офицера, подозреваемого в вымогательстве взятки.