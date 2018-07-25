Харьковские курсанты проходят летную практику 25 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Будущие военные пилоты пересекли «экватор» аэродромного обучения и записали в летные книжки по около 15 часов из всех 45, запланированных на это мероприятие.

С 30 мая до середины сентября на одном из аэродромов Общества содействия обороне Украины, расположенного неподалеку от Харькова, около 30 второкурсников летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба совершенствуют свое профессиональное мастерство.



К этому времени они вместе с летчиками-инструкторами на скоростях до 200 километров в час на высотах от 150 до 1000 метров успешно отработали такие полетные задания, как: полет по кругу и в зону на простой пилотаж. После этого они были допущены к самостоятельному управлению легкомоторным самолетом. В военной авиации этот рубеж обучения поэтично называют «становлением на крыло».



– Полеты на ХАЗ-30 являются освоением первого уровня подготовки армейского пилота. На втором уровне ребята будут подниматься в небо уже на реактивных Л-39 «Альбатрос» и транспортных Ан-26. А на высшей ступеньке покорения неба курсанты будут садиться в кабину боевых самолетов типа МиГ-29, Су-27 или Су-25, – рассказал начальник летного факультета ХНУВС военный летчик-инструктор первого класса полковник Геннадий Дубовик.



По новой традиции, по возвращению из первого самостоятельного полета ребятам подарили футболки с символикой Воздушных Сил ВС Украины. Этим символическим подарком сейчас очень гордится курсант-второкурсник Алексей. Двадцатипятилетний парень начал военную службу солдатом-срочником в одном из авиасоединений, потом подписал контракт, но рядовой должностью не ограничился. Поэтому два года назад и решил поступить в военный университет.



– Первый полет я помню плохо, потому что, как меня учили, сосредоточился на алгоритме действий и отбросил лишние эмоции. Радость победы я сполна ощутил только по приземлению, когда друзья меня подняли на руки и подбросили несколько раз. Я сделал лишь первый шаг к лейтенантским погонам, но этого мне достаточно, чтобы никогда уже не свернуть с этого интересного пути, – поделился мыслями курсант.



В то же время их старшие товарищи по летному факультету ХНУВС – курсанты третьих-пятых курсов – в разных уголках Украины также успешно выполняют полеты в пределах своих летных практик.



Особую гордость у командования учебного заведения вызывают выпускники, которые до сентября 2018 года осваивают боевые самолеты и вертолеты.



– Результатом кропотливой работы наших пятикурсников в учебных классах или на аэродромах является то, что в октябре по выпуску ребята будут иметь по около 275 часов общего налета. Это позволит им на высоком уровне защищать нашу Украину. Безусловно, это значительно усилит потенциал Вооруженных сил Украины, – добавил полковник Геннадий Дубовик.