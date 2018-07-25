Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), 9-д (п. №3, стояк) до 17:00 25.07.18 г.; ул. Матюшенко, 7 (п. №3) до 20:00 25.07.18 г.

Московский район:
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с) до 13:00 25.07.18 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №9, стояк) до 17:00 25.07.18 г.; ул. Героев Труда, 70 (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 160-б (п. №7, стояк) до 20:00 25.07.18 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк) до 17:00 25.07.18 г.; ул. Коростельская (ч/с) до 19:00 25.07.18 г., б-р Профсоюзный, 66, ул. Свинаренко, 1 (п. №3), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 25.07.18 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 308, 310 до 20:00 25.07.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк) до 20:00 25.07.18 г.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 40 (п. №1), ул. Инициативная, 10/24 (п. №3, стояк) до 20:00 25.07.18 г.

Шевченковский район:
ул. Рудаковская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №7, стояк) до 20:00 25.07.18 г.

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