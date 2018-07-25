Харьков

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Как в Харькове к зиме готовятся

Как в Харькове к зиме готовятся
По состоянию на 23 июля к предстоящему отопительному сезону в Харькове готовы 65% квартальных и 46% районных котельных, а также 57% центральных индивидуальных тепловых пунктов.
Кроме того, подготовлено 672 км из 1600 км тепловых сетей – 41%, сообщает пресс-служба ХОГА.

В ходе подготовки к отопительному сезону проводятся гидравлические испытания магистральных и внутренних тепловых сетей. Такие испытания, учитывая степень износа тепловых сетей, позволяют обеспечить более тщательное выявление потенциальных аварий и мест повреждений. Испытано 868 км сетей, установлено 349 дефектов.

Также к системам теплоснабжения подключены 6324 жилых дома, в том числе в поселках Песочин и Солоницевка, а также 278 зданий различных ведомств, учреждений и предприятий.

По предварительным данным, к отопительному сезону подготовлены 3590 жилых домов (76%), 82 лечебных учреждения (43%), 260 школ (75%). Подготовлены 215 единиц снегоуборочной и специальной техники (80%), идет заготовка соли и песка.

Проводятся ремонты и реконструкции водоводов и насосных станций КП «Харьковводоканал».

Харьковская ТЭЦ-5 технически готова к началу отопительного сезона. На сегодня подготовлены все отопительные котлы, проведен ремонт перового энергоблока и проводятся работы на втором и третьем. К 21 сентября, по заверениям руководства ТЭЦ-5, все три блока будут готовы.

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