Как в Харькове к зиме готовятся 25 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

По состоянию на 23 июля к предстоящему отопительному сезону в Харькове готовы 65% квартальных и 46% районных котельных, а также 57% центральных индивидуальных тепловых пунктов.