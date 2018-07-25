Известные украинцы написали письмо Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку 25 июля 2018 г. источник 0 0

Украинские деятели культуры и искусства, писатели, журналисты, общественные деятелли обратились к режиссеру и политзаключенному в РФ Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Письмо отправили через актрису Римму Зюбину, которая дружит и давно переписывается с Сенцовым.



Текст письма и просьбу распространить его, выразив свою поддержку Сенцову, опубликовал киевский художник Борис Егиазарян.



"В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже позабыл суть твоего требования.



В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы", - говорится в письме.



В конце письма приводится история, пересказанная Мустафой Джемилевым. Когда Мустафа держал самую длительную голодовку и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку.



"Олег, мы присоединяем к нашей просьбе просьбу Андрея Сахарова и Мустафы Джемилева. Сделай для нас этот подвиг любви", - обращаются к Сенцову подписанты.



Письмо, в частности, подписали украинская поэтесса Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахльовская, писатели Иван Дзюба, Юрий Щербак, Евгений Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Николай Микола Княжицкий, Юрий Макаров, Данило Яневский и многие другие.



Напомним, Сенцов, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 25 июля - 73-й день голодовки Сенцова.