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Минобороны начало трансформацию военных должностей в гражданские

Минобороны начало трансформацию военных должностей в гражданские
В Министерстве обороны Украины начались практические мероприятия по трансформации должностей военнослужащих в гражданские в рамках оборонной реформы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, первый замминистра Иван Руснак проинформировал указанный личный состав по вопросам дальнейшего служебного использования и обеспечения социальной защиты военнослужащих при проведении оргмероприятий.

«Если изучать опыт стран Альянса, то в оборонительных ведомствах, занимающихся формированием политики в сфере обороны и вопросами обеспечения войск, почти все должности гражданские», - отметил он.

Руснак сообщил о принятом министром обороны решении оставить в отечественном оборонном ведомстве определенное количество воинских должностей, согласованных с руководителями департаментов и управлений. Остальные станут гражданскими.

«Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, это вопрос выбора. Все вы – профессионалы. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях. В то же время, должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы», - подчеркнул он.

Директор Департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцыно конкретизировал, что во исполнение оперативной цели 1.1 Матрицы достижения стратегических целей и выполнения основных задач оборонной реформы Стратегического оборонного бюллетеня, Минобороны, осуществляя функцию государственного гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усиление связей с Верховной Радой Украины и гражданским обществом, приобретает статус гражданского.

Руководители профильных структурных подразделений Министерства обороны Украины проинформировали присутствующих о порядке увольнения с воинской службы и принятия на государственную службу, социальной и правовой защите военнослужащих, вопросах медицинского обеспечения, расчета военнослужащих при увольнении со службы, а также начисления пенсионного обеспечения, порядка начисления денежной компенсации за неиспользованное вещевое имущество и тому подобное. 

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