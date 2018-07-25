Происшествия

  • 217
    •  / 

ДТП возле Харькова: пострадали пассажиры рейсового автобуса

ДТП возле Харькова: пострадали пассажиры рейсового автобуса
Пассажирский автобус и грузовик MAN столкнулись 25 июля около 7:30 неподалеку от Харькова – на Симферопольском шоссе.
Автобус двигался по маршруту «Конный рынок – Бабаи-1», в салоне находились люди. По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, в результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Водители автомобилей, мужчины 34 и 35 лет, не пострадали, оказания медицинской помощи не нуждались.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2662.69 грн
100 EUR 3112.68 грн
10 RUB 4.2209 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи