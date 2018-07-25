ДТП возле Харькова: пострадали пассажиры рейсового автобуса 25 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пассажирский автобус и грузовик MAN столкнулись 25 июля около 7:30 неподалеку от Харькова – на Симферопольском шоссе.

Автобус двигался по маршруту «Конный рынок – Бабаи-1», в салоне находились люди. По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, в результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Водители автомобилей, мужчины 34 и 35 лет, не пострадали, оказания медицинской помощи не нуждались.



Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.