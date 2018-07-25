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С детсада в Харьковском районе снесло крышу

фото: Люда Копынец

С детсада в Харьковском районе снесло крышу
Конструкцию недавно отремонтированной крыши снесло ветром с детского сада №2 на улице Ткацкой в Люботине.
Как отметили жители города на странице «Люботин» в Facebook, на капитальный ремонт крыши садика в этом году из бюджета было выделено 986,2 тысяч грн.

«Сделано от души!» – комментируют люботинцы. – Дороги ремонтируют до первого дождя. Крыши - до первого ветра... Хоть бы больше ничего не чинили, а то страшно.

Директор Департамента образования Харьковской облгосадминистрации Лариса Карпова сообщила: крышу детсада отремонтирует подрядчик, который ее делал. По словам чиновницы, крышу снесло 25 июля ночью.

– Людей в здании не было. Детей, которые ходят в этот садик, сегодня перевели в другие заведения. Сейчас крышу ремонтируют. Работает бригада подрядчиков, которая ее устанавливала. Восстанавливают бесплатно, – сообщила Лариса Карпова.

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