Крым

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На Крымском мосту уложили первые рельсы

На Крымском мосту уложили первые рельсы
На мосту из аннексированного Крыма в соседнюю Россию появились первые рельсы.
"Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани до Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные склады, которые укладывают рельсы, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", – говорится в сообщении на сайте проекта.

В целом строители должны проложить 38 км путевой решетки, сформировать основу из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыков на каждом из двух путей моста.

Крымский мост будет рассчитан на движение поездов массой до 7100 тонн. При этом проектом предусмотрен температурный диапазон верхнего строения пути – от минус 27 до плюс 57 градусов.

Утверждается, что пассажирские поезда будут развивать скорость до 120 километров в час, а грузовые – 80. При этом благодаря применяемым технологиям поезда будут ездить в Крым "плавно и практически бесшумно".

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