Украина

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В Украине хотят сократить число аптек

В Украине хотят сократить число аптек
Народные депутаты предлагают сократить количество аптек, а большинство лекарств продавать только по рецептам. 
Как говорится в проекте правок в закон «О лекарственных средствах», лекарства позволят продавать только в аптеках и аптечных пунктах, и это будет происходить не везде, и аптеки можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга.

Если же закон будет принят, отдельным предпринимателям разрешат держать одну единственную аптеку, а компаниям — не более четырех и только в рамках одной области. Восемь аптек смогут открыть фирмы только в том случае, если они занимаются производством лекарств. При этом учредителей у фирмы-аптеки должно быть не менее трех, и у них не должно быть других аптек. Если предприниматель захочет открыть свою аптеку, он должен иметь образование магистра по специальности «Фармация», а продавать таблетки можно будет только дипломированным провизорам.

По мнению авторов проекта, сейчас аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке, а новые нормы призваны победить монополизм и недобросовестную конкуренцию.

Новый закон, позволит защитить и отечественных производителей медпрепаратов — только изготовитель сможет держать больше аптек, чем у других.

А пациенты получат возможность покупать более доступные украинские лекарства и не менее качественные — потому, что почти все украинские производители имеют сертификаты, соответствующие европейским нормам.

Также в законе может появиться норма, которая сделает обязательным отпуск большинства лекарств по рецепту врача.

По мнению врачей, если закон действительно обяжет брать у врача рецепт даже на простое обезбаливающее или леденцы от кашля, это заставит украинцев гораздо чаще приходить в больницы, создаст очереди и ажиотаж».

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