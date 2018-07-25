Сколько харьковских детей отдыхает в лагерях

Оздоровлением и отдыхом в Харьковской области охвачены почти 127 тысяч детей.

Справка

На оздоровление за бюджетные средства имеют право: дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети, родители которых погибли в районе проведения ООС, дети участников ООС, дети погибших участников массовых акций гражданского протеста, дети внутренне перемещенных лиц, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве, дети, которые находятся на диспансерном учете, дети, взятые на учет службами по делам детей как такие, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, которые проживают в одном детском доме семейного типа или в одной семье, талантливые и творчески одаренные дети, дети работников АПК и социальной сферы села.