Харьков

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Погода в Харькове: ожидается ливень

Погода в Харькове: ожидается ливень
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в предстоящую ночь и утро четверга ожидается сильный дождь и шквалистый ветер.
26 июля: облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем по области кратковременный дождь, грозы, местами град, шквалы до 15–20 м/сек. Ветер восточный, 7–12 м/сек. Температура по области: ночью 17–22º тепла, днем 27–32º выше нуля; по городу: ночью 19–21º тепла, днем 28–30º выше нуля.

27 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 17–22º тепла, днем 28–33º выше нуля.

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