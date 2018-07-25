Харьковские команды будут играть попарно 25 июля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Федерация волейбола Украины утвердила и обнародовала календарь первого этапа чемпионата Украины в Суперлиге и высшей лиге.

В начале сезона уже третий год подряд пройдет матч за Суперкубок Украины. В нем 22 сентября сойдутся львовский «Барком-кажаны» и харьковский «Локомотив». В каком городе пройдет игра, станет известно позже.



А чемпионат Украины в мужской Суперлиге стартует 8-9 сентября матчами между чемпионом страны – львовским «Баркомом-кажанами» и дебютантом элитного дивизиона – «ШВСМ-СумГУ» из Сум. Остальные три пары поединков первого тура состоятся 14 и 15 сентября, когда сыграют «Локомотив» (Харьков) – «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов), «Новатор» (Хмельницкий) – Сборная Харьковской области-«Юракадемия», а также две винницкие команды «Сердце Подолья» – ВК «МХП-Винница».



Интересно, что первый круг «регулярки» завершится играми 7-го тура не в начале следующего года, как бывало прежде, а уже 30 ноября и 1 декабря, и до Нового года клубы проведут еще два тура из второго круга – восьмой (14-15 декабря) и 9-й (21-22 декабря), после чего наступит почти месячный перерыв, связанный с участием национальной сборной Украины в отборочных матчах к Евро-2019.



Десятый тур состоится 18-19 января, после чего в чемпионате снова возникнет пауза, но уже связанная с матчами на Кубок Украины. 11-й тур намечен на 2-3 февраля, а неделю спустя (9-10 февраля) состоится 12-й. И снова команды будут полмесяца отдыхать от борьбы в чемпионате страны, а два заключительных тура первого этапа пройдут 1-2 (13-й) и 8-9 (14-й) марта.



Кстати, харьковское «дерби» состоится в заключительных турах каждого круга: в 7-м – на площадке юристов и в 14-м – на площадке железнодорожников.



Если в Суперлиге игры будут традиционно проходить с разъездами (каждый по два раза сыграет с каждым дома и в гостях), то в высшей лиге сохранится туровая система. 16 мужских команд этого дивизиона проведут на первом этапе 7 туров продолжительностью 2-3 дня, каждый из которых будет проводиться параллельно в четырех городах.



Как и в прошлом сезоне, в мужской высшей лиге выступят два представителя Харьковской области – «Змиевской энергетик» и харьковский «Локомотив-ХГВУФК №1». Первый тур пройдет 5-7 октября 2018 года, а заключительный, седьмой – 16-17 марта 2019-го. Игры первого тура обе харьковские команды проведут в Бахмуте Донецкой области, где их соперниками также будут местный ВК «Бахмут-ШВСМ» и днепровский «Днепр», покинувший по итогам минувшего сезона Суперлигу.