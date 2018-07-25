Четверых осужденных освободили досрочно 25 июля 2018 г. Павел Гусев 1 0

В государственном учреждении «Хролевский исправительный центр (№140)» условно-досрочно были освобождены четверо осужденных, доказавших свое исправление добросовестным поведением и отношением к труду.

Осужденные прибыли в Хролевский исправительный центр в 2017 году по предписанию уполномоченных органов пробации Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, сообщает пресс-служба межрегионального управления.



Осужденные, теперь уже бывшие, поблагодарили администрацию учреждения за потраченное на них время, силы и оказанное им доверие, а также заверили, что в дальнейшем будут вести нормальный образ жизни и станут законопослушными гражданами.



Как отметил заместитель начальника учреждения Виталий Мовчан, условно-досрочное освобождение положительно влияет на моральное состояние осужденных, побуждая их к скорейшему освобождению.



С начала года из учреждения на основании статьи 81 Уголовного кодекса Украины были освобождены 55 осужденных к ограничению свободы.