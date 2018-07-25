Владимир Гройсман назначил служебное расследование в Пенсионном фонде

«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей ПФУ) — своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. До конца недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование — и относительно действий руководителя ПФУ, и относительно руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки — не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы — недопустимо», — подчеркнул Гройсман.
Он обратил внимание на то, что государство, со своей стороны, своевременно перечисляет все бюджетные трансферты, поэтому самое время и Пенсионному фонду приступить к работе.
«Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принять все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны рассчитывать на уважение и защиту», — отметил Премьер-министр.
Как сообщалось, с 21 июля в Киеве и некоторых других городах наблюдается задержка с выплатой пенсий.
В Пенсионном фонде пояснили
, что смещение сроков выплаты пенсий в июле обусловлено разрывами поступления единого социального взноса, и заверили, что в текущем месяце все пенсии будут полностью обеспечены финансовым ресурсом.