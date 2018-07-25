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Владимир Гройсман назначил служебное расследование в Пенсионном фонде

Владимир Гройсман назначил служебное расследование в Пенсионном фонде
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил служебное расследование в отношении действий руководства Пенсионного фонда Украины и руководителей ПФУ в регионах относительно ситуации с задержкой выплаты пенсий.
«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей ПФУ) — своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. До конца недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование — и относительно действий руководителя ПФУ, и относительно руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки — не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы — недопустимо», — подчеркнул Гройсман.

Он обратил внимание на то, что государство, со своей стороны, своевременно перечисляет все бюджетные трансферты, поэтому самое время и Пенсионному фонду приступить к работе.

«Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принять все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны рассчитывать на уважение и защиту», — отметил Премьер-министр.

Как сообщалось, с 21 июля в Киеве и некоторых других городах наблюдается задержка с выплатой пенсий.

В Пенсионном фонде пояснили, что смещение сроков выплаты пенсий в июле обусловлено разрывами поступления единого социального взноса, и заверили, что в текущем месяце все пенсии будут полностью обеспечены финансовым ресурсом.

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