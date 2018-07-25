Владимир Гройсман назначил служебное расследование в Пенсионном фонде 25 июля 2018 г. источник 0 0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил служебное расследование в отношении действий руководства Пенсионного фонда Украины и руководителей ПФУ в регионах относительно ситуации с задержкой выплаты пенсий.