Харьков

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Харьковский вуз выполнил госзаказ

Харьковский вуз выполнил госзаказ
Харьковский национальный университет внутренних дел выполнил госзаказ по приему курсантов на дневную форму обучения.
410 курсантов успешно прошли испытания и зачислены на первый курс университета. В их числе 100 девушек и 310 юношей. 16 августа курсанты отправятся на лагерный сбор.

Прием прошел на четыре факультета по таким специальностям: следователь, инспектор-криминалист, уголовный розыск, торговля людьми, участковые офицеры полиции, ювенальная превенция, кинологические подразделения, борьба с киберпреступностью, уголовные расследования, противодействие киберпреступности, сообщили в вузе.

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