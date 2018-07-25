Харьковский вуз выполнил госзаказ 25 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский национальный университет внутренних дел выполнил госзаказ по приему курсантов на дневную форму обучения.

410 курсантов успешно прошли испытания и зачислены на первый курс университета. В их числе 100 девушек и 310 юношей. 16 августа курсанты отправятся на лагерный сбор.



Прием прошел на четыре факультета по таким специальностям: следователь, инспектор-криминалист, уголовный розыск, торговля людьми, участковые офицеры полиции, ювенальная превенция, кинологические подразделения, борьба с киберпреступностью, уголовные расследования, противодействие киберпреступности, сообщили в вузе.