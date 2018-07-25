Культура

  • 150
    •  / 

Суд вынес решение в деле о плагиате в «Форме воды» дель Торо

Суд вынес решение в деле о плагиате в «Форме воды» дель Торо
В США суд отклонил иск о плагиате, поданный против создателей фильма "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
Истцы утверждали, что сценарий фильма был заимствован из пьесы Позволь мне услышать твой шепот" 1969 года Пола Зинделя, пишет Variety.

Судья сравнил персонажи, диалоги, а также затронутые темы в обоих работах. Несмотря на ряд пересечений он убедительно заявил, что фильм не является плагиатом. При этом сходство он назвал слишком общим, и его недостаточно, чтобы обвинить создателей фильма в нарушении авторских прав.

По сюжету фильма, глухонемая уборщица секретной лаборатории пытается спасти необычное существо, которое обитает под водой. В то же время в пьесе Зинделя речь идет об уборщице секретной лаборатории, которая пытается спасти дельфина.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2662.69 грн
100 EUR 3112.68 грн
10 RUB 4.2209 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи