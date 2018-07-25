Суд вынес решение в деле о плагиате в «Форме воды» дель Торо 25 июля 2018 г. источник 0 0

В США суд отклонил иск о плагиате, поданный против создателей фильма "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

Истцы утверждали, что сценарий фильма был заимствован из пьесы Позволь мне услышать твой шепот" 1969 года Пола Зинделя, пишет Variety.



Судья сравнил персонажи, диалоги, а также затронутые темы в обоих работах. Несмотря на ряд пересечений он убедительно заявил, что фильм не является плагиатом. При этом сходство он назвал слишком общим, и его недостаточно, чтобы обвинить создателей фильма в нарушении авторских прав.



По сюжету фильма, глухонемая уборщица секретной лаборатории пытается спасти необычное существо, которое обитает под водой. В то же время в пьесе Зинделя речь идет об уборщице секретной лаборатории, которая пытается спасти дельфина.