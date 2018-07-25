Украинцы стали реже ездить в Польшу 25 июля 2018 г. источник 0 0

В первом полугодии 2018 года интенсивность движения украинцев на границе между Украиной и Польшей снизилась более чем на 8%.

По инормации Пограничную службу Польши, за первые шесть месяцев этого года пограничники на въезд в Польшу провели более 4,5 млн проверок граждан Украины. Это на 8,2% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (почти 5 млн проверок).



При этом 38% граждан Украины за первое полугодие этого года въехало в Польшу в рамках безвизового режима, 33% - на основании действующих виз, 29% - в рамках местного пограничного движения.



Наиболее популярными пунктами пропуска на польско-украинской границе является Медыка-Шегини, Корчевая-Краковец, Гребенное-Рава-Русская и Дорогуск-Ягодин, где наблюдается наиболее интенсивное пограничное движение.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на въезд в Польшу возросло движение автобусов - на 8,2% (более 37 тыс.) и на 6,8% - движение грузовиков (около 168 тыс.).