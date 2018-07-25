Украина

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Генсек ОБСЕ едет в Донбасс

Генсек ОБСЕ едет в Донбасс
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер послезавтра, 27 июля, съездит на восток Украины и даст брифинг для прессы в Краматорске.
Как сообщила пресс-служба ОБСЕ, на встрече с журналистами, которая начнется в 15:15, он "расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами".

Гремингера назначили на пост генсека ОБСЕ около года назад. На этой должности он пробудет еще два года.

Вчера спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что прогресса по формированию миротворческой миссии для Донбасс между Вашингтоном и Москвой как не было, так и нет.

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