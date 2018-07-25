Минобразования просит абитуриентов не торопиться с заявлениями на контрактное обучение 25 июля 2018 г. источник 0 0

Министерство образования Украины советует абитуриентам не спешить с подачей документов на контрактную форму обучения, пока не объявлены результаты вступительной кампании по бюджетным местам обучения.

Поступающим стоит дождаться этих результатов, несмотря на то, что некоторые вузы уже сейчас призывают подавать оригиналы документов на контрактные места, сообщает пресс-служба Минобразования.



Результаты распределения на места государственного заказа будут известны 1 августа 2018. В министерстве подчеркивают, что каждый поступающий, не прошедший по конкурсу на бюджет, автоматически становится участником конкурса на контрактные места.



"Абитуриенты, которые получат рекомендации на бюджет, должны будут до 18 часов 6 августа представить оригиналы документов в приемную комиссию вуза. Если к этому времени поступающий не подаст оригиналы, то он потеряет право в этом году на зачисление (перевод) на обучение по государственному заказу", - сказано в заявлении.



"В случае поступления в вуз на контракт договор о предоставлении образовательных услуг подписывается только после издания приказа о зачислении. Любое требование заключить договор до такого приказа является незаконным", - заявляет Минобразования.



Это значит, что даже вузы, которые пытаются получить оригиналы документов уже сейчас, технически не смогут зачислить студента до распределения бюджетных мест.



Подавать оригиналы уже сейчас можно только в те учебные заведения, где бюджетные места (как государственного, так и регионального заказа) не предусмотрены вообще.



Напомним, вступительная кампания в Украине началась 12 июля. Все абитуриенты, прошедшие внешнее оценивание, должны зарегистрировать электронный кабинет и через него подать заявление в вуз. Прием заявлений на обучение завершается 26 июля, списки зачисленных высшие учебные заведения обязаны опубликовать 1 августа.