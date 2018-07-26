Харьков

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В Харькове ситуация с хлором стабилизирована

В Харькове ситуация с хлором стабилизирована
КП «Харьковводокнал» получило первую цистерну с хлором для очистки воды.
– Сегодня уже получена цистерна с хлором, заказана еще одна цистерна, и, по заверению директора КП «Харьковводоканал», этот вопрос полностью решен. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что в Харькове будет стабильное водоснабжение, – сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Напомним, 15 июня АО «Днепразот» – единственный в Украине производитель жидкого хлора, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, прекратило производство из-за повышения цены на газ. Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких больших городах Украины. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. В итоге, 20 июля «Днепразот» объявил о возобновлении работы хлорных цехов.

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