В Харькове ситуация с хлором стабилизирована

КП «Харьковводокнал» получило первую цистерну с хлором для очистки воды.

– Сегодня уже получена цистерна с хлором, заказана еще одна цистерна, и, по заверению директора КП «Харьковводоканал», этот вопрос полностью решен. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что в Харькове будет стабильное водоснабжение, – сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.Напомним, 15 июня АО «Днепразот» – единственный в Украине производитель жидкого хлора, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, прекратило производство из-за повышения цены на газ. Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких больших городах Украины. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. В итоге, 20 июля «Днепразот» объявил о возобновлении работы хлорных цехов.