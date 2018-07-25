Экономика

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Украина начала экспорт зерна нового урожая

Украина начала экспорт зерна нового урожая
И по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн тонн зерновых.
Украина с начала 2018/2019 маркетингового года Это на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия в среду, 25 июля.

Всего к настоящему времени экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя, 631 тысяч тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тысяч тонн муки.

Напомним, в прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. В то же время в позапрошлом 2016/2017 маркетинговом году Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых, отправив за границу 44,4 млн тонн зерна.

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