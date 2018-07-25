Украина начала экспорт зерна нового урожая 25 июля 2018 г. источник 0 0

И по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года Это на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия в среду, 25 июля.



Всего к настоящему времени экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя, 631 тысяч тонн кукурузы.



Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тысяч тонн муки.



Напомним, в прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. В то же время в позапрошлом 2016/2017 маркетинговом году Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых, отправив за границу 44,4 млн тонн зерна.