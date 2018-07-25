Студенты из Харькова побывали в Лондоне благодаря победе в конкурсе 25 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 16 по 22 июля в пригороде Лондона проходила крупнейшая в мире авиавыставка Farnborough Airshow 2018.