В Харькове старые маршрутки будут отправлять в металлолом

Напомним, после трех масштабных ДТП 20 июля, в результате которых 18 человек погибли и 20 травмированы, в Украине решили вернуть тотальный контроль перевозчиков и скоростного режима. Чтобы минимизировать страшные последствия ДТП с участием маршруток, на Харьковщине возобновилась операция «Перевозчик», которая завершилась буквально в начале этого месяца.
23 июля в Харькове состоялось рабочее совещание по усилению мер, направленных на безопасность дорожного движения, в котором приняли участие и представители ХОГА, и руководство управления патрульной полиции, и Управления превентивной деятельности ГУ НПУ в Харьковской области, и Управления Укртрансбезопасности, и перевозчики, и общественности.
— На совещании обсудили комплекс мер, направленных на усиление безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, по предотвращению чрезвычайных происшествий и недопущения увеличения дорожно-транспортных происшествий, — сообщила «Вечернему Харькову»
спикер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.
По словам старшего инспектора отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Харьковской области Андрея Устименко, правоохранители совместно с инспекторами Укртрансбезопасности уже приступили к работе.
— Отрабатываем Харьков и область. Особое внимание уделяем техническому состоянию маршрутных автобусов и соблюдению правил дорожного движения, а сотрудники Укртрансбезопасности делают акцент на соблюдении режима водителями маршруток, их медобследовании перед выездом на маршрут, наличии надлежащих документов, лицензий и т.д.
Уже есть первый крупный «улов» — нелегальный перевозчик.
— Буквально 24 июля мы совместно с инспектором Укртрансбезопасности составили постановление на нелегального перевозчика, который работал на чужих маршрутах. Он не имел соответствующих документов, не прошел ни техосмотр, ни медосмотр и при этом перевозил пассажиров, подвергая их жизнь и здоровье опасности, — отмечает Андрей Устименко.
А если обнаружат, что пассажиров перевозят на общественном транспорте, переоборудованном с грузового на пассажирский – тут уж владелец не только заплатит, но и транспортного средства лишится. Правда пока, по словам Андрея Устименко, таковых выявить не удалось.
— Дело в том, что в регистрационных документах информация о том, что автобус был переоборудован, не указывается, — говорит он. – Если уж это видно невооруженным взглядом – тогда, конечно. Но пока нам такие не попадались.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в случае отсутствия лицензии перевозчику грозит конфискация транспортного средства. Если лицензия есть, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский — перевозчик лишается лицензии и платит 17 тысяч грн штрафа. Старые и непригодные для перевозки пассажиров автобусы будут изымать, а переоборудованные из грузовых в пассажирские — отправлять на металлолом. С 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика (там будет собрана вся информация о нем), а уже с 2019-го автобусы будут отслеживать с помощью GPS и запустят электронный билет
.
Андрей Устименко отметил, что с 22 июля начали работу совместные мобильные группы сотрудников отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции и Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области.