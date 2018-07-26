В харьковском метро «Е-тикет» будет введен в сентябре

Куда жаловаться

Разрешать конфликты, связанные с новой системой оплаты, в Харькове уполномочили Сервисный центр по работе системы учета оплаты проезда. Пожаловаться на работу новой системы оплаты проезда можно по телефонам:

(063) 133-67-57, (066) 802-80-80 или (096) 488-71-73.

Такую дату озвучил мэр Харькова Геннадий Кернес во время прямого эфира в Facebook.Напомним, внедрение «E-тикет» в метро откладывалось неоднократно. Сначала его пообещали горожанам с 1 января 2018 года, потом – с 1 февраля. Однако буквально за день до этой даты в мэрии сообщили, что запуск переносится на неопределенный срок. Причина — сбои в работе системы в наземном электротранспорте. Чиновники решили: пока не доведут наземную часть до идеального состояния, включать систему в метро не будут.— Установку системы начнем тогда, когда будем уверены, что все работает. При установке мы вмешиваемся в рабочую систему метро. Рискнуть даже одним турникетом, особенно в пиковое время, мы не можем, чтобы не навредить работе метрополитена, — пояснил тогда ситуацию заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов. — Метро тоже будет переходить на единый электронный билет постепенно — сначала один турникет, потом два и т.д.Теперь же, судя по недавнему заявлению мэра, Харьков уже готов запустить систему электронного билета в метрополитене с 1 сентября. По словам Геннадия Кернеса, вопросами внедрения «E-тикет» в Харькове занимаются инвесторы совместно с разработчиками из Чехии и Словакии. Также он сообщил, что на данном этапе в метро устанавливаются валидаторы и терминалы, которые будут давать сдачу с крупных купюр. Как ориентировочный срок мэр назвал начало осени.— Сейчас устанавливаются терминалы на станциях метрополитена. Уже закуплены валидаторы, чтобы все было запущено с 1 сентября. Нам еще необходимо замкнуть систему, – сообщил Геннадий Кернес.Что касается старых карточек метро, по ним можно будет ездить до 1 января 2019 года – эту дату пока не изменили. А вот пополнить их с переходом на новую систему уже не получится.По информации мэрии, сейчас на трамвайно-троллейбусных остановках стоит 173 терминала, в которых можно купить единый билет и пополнить счет. Планируется, по утверждению Евгения Водовозова, что их должно быть 600. Однако харьковчане продолжают жаловаться, что не все они работают. Чиновники говорят: дорогостоящее оборудование выводят из строя вандалы, но если возникают проблемы — их устраняют в течение дня.К новой системе в трамваях и троллейбусах харьковчане уже почти привыкли. Говорят, что после обновления системы пользоваться электронным билетом стало намного удобнее.— Где-то с весны в валидаторах, установленных в трамваях и троллейбусах, появилась функция заплатить за второго человека и багаж. Раньше картой можно было воспользоваться лишь один раз за поездку, что доставляло массу неудобств для пассажиров, которые ехали, допустим, всей семьей, — поделилась харьковчанка Людмила. — Теперь же, когда вы прикладываете карту к устройству в первый раз — оплачиваете свой проезд. Если приложите карту второй раз — на экране появится выбор опций: оплатить проезд еще одного человека или багаж. Заплатить можно за любое количество людей или сумок.Тем не менее особой популярностью новация у горожан не пользуются – большинство пассажиров все равно предпочитает оплачивать проезд по старинке, поделились кондукторы.— Вот пять остановок уже проехали – ни один пассажир через валидатор не расплатился, хотя народу в салоне полно, — отмечает кондуктор трамвая №27. — Пассажиров я обилечиваю…— В основном проезд электронной карточкой оплачивает молодежь. Люди постарше предпочитают покупать билет за наличные, а пенсионеры ездят бесплатно, — говорит кондуктор троллейбуса №24. — Так на нашем маршруте кондуктор работает, потому что троллейбус сдвоенный, а в одинарных вообще водитель обилечивает пассажиров, пропуская через переднюю дверь. Люди возмущаются, в дверях толкаются, но за электронными билетами бежать не спешат.— Да, может, оно и к лучшему, — по секрету поделилась кондуктор еще одного троллейбуса. — А то ведь без работы останемся, когда эта система по полной заработает.Кстати, поначалу в мэрии даже отмечали случаи противодействия новой системе со стороны работников горэлектротранспорта. Однако со временем их стало меньше, поскольку, по утверждению Евгения Водовозова, всем кондукторам, которые останутся не у дел, предложат переквалификацию. Правда, в чем она заключается, сами кондукторы понятия не имеют.Кстати, планировалось, что уже с 1 марта в троллейбусах и трамваях Харькова начнут работать специально обученные контролеры электронного билета.— Как только контролер зайдет в транспорт, на бортовом компьютере будет блокироваться система. И все, кто не оплатил проезд, уже не смогут этого сделать. За нарушения в пользовании общественным транспортом предусмотрены штрафные санкции, – пояснил Евгений Водовозов.Но пока, по словам кондукторов и водителей общественного транспорта, они с таким контролем еще не сталкивались.К слову, в ходе прямого эфира в «Фейсбуке» мэр заверил, что до конца 2018 года повышения стоимости проезда харьковчанам опасаться не стоит.