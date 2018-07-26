До конца месяца государство расплатится с пенсионерами

В чем причина и когда старики получат, наконец-то, свои и без того копеечные выплаты, выяснял «Вечерний Харьков»
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Обычно пенсии выплачиваются ежемесячно с 4 по 25 число – в установленную дату, известную каждому пенсионеру. Харьковчане уже даже и не помнят, когда последний раз задерживали выплаты.
— Я десять лет на пенсии, но такое впервые, — говорит харьковчанка Марина Сергеевна. – Пенсию мне приносит почтальон 15 числа каждого месяца, как часы. Если выпадали на эти числа какие-то праздничные дни, то выплаты делали даже раньше, но позже – никогда!
В июле пенсию Марине Сергеевне, проживающей на Салтовке, принесли на три дня позже.
— У меня ноги больные, поэтому 15 числа с утра я стараюсь находиться поближе к входной двери, чтобы не заставлять почтальона ждать, пока доковыляю и открою. Она приходит обычно часов в 9-10 утра. Полдня просидела на стульчике – денег так и не принесли. А уже ближе к вечеру почтальон пришла и предупредила, чтобы пенсию не ждали ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра — денег нет, — делится пожилая женщина. — А у меня ж все рассчитано до копеечки – пенсия-то невелика, всего 2100 гривен. Даже и не спрашивайте, как я перебивалась эти три дня. Спасибо соседям, помогли…
Не может получить выплаты и Надежда Георгиевна, проживающая в районе ХТЗ. Ей пенсию перечисляют на банковскую карточку.
— В пятницу, 20 июля, мне позвонила сестра, которая живет в пригороде, и пожаловалась, что пенсию, которую приносят 18 числа, до сих пор не выдали. Она отправилась на почту, где ей сказали: «Не ходите – денег нет». А до этого успели выплатить только за 14 число. Тогда я еще подумала, что это, наверное, какая-то их местная проблема. А когда пришло 22 число – день выплаты моей пенсии, — на карточку никаких денег не поступило, — рассказывает женщина. — Ничего не перечислили до сих пор. На днях пошла на почту за квартиру платить. Там у них такое большое табло висит, на котором всегда отмечается, за какое число выплачивается пенсия – так вот оно пустое! Такого еще не было. Что вообще происходит?
«Укрпочта»: проблема в ПФ
Как выяснилось, проблемы с задержкой пенсий существуют не только в Харьковской области. Такая же ситуация по всей Украине – и в Киеве, и Запорожье, и в Днепре, и т.д.
— И главное – все молчат, никаких официальных объяснений никто не дает , — вступает в разговор пенсионер Николай Петрович. — Министр социальной политики «светится» в СМИ по любому поводу, а тут – молчок. Ну это хорошо, что у меня дети. А как быть старикам, у которых мизерная пенсия – единственное средство существования? Уровень развития общества определяется отношением к детям и старикам. Вот и судите сами, насколько мы развиты. Люди всю жизнь отработали на благо государства и заслужили мизерные выплаты, на которые лишний раз даже хлеба с молоком вдоволь купить не могут, потому что в аптеку да за квартиру первым делом несут. Так давайте еще и на них экономить.
С официальными заявлением выступила только «Укрпочта», отметив, что задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связанны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда.
«Укрпочта» работает в штатном режиме. По состоянию на 24 июля существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме», – говорится в сообщении.
Кроме того, в ПАО уверяют, что «Укрпочта» будет своевременно сообщать клиентам о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.
ПФ: «Выплаты будут обеспечены в полномы объеме»
В самом же Пенсионном фонде Украины по этому поводу хранили гордое молчание вплоть до вечера 24 июля – предпоследнего дня окончания выплат пенсий.
До этого корреспондент «Вечернего Харькова»
попытался дозвониться по указанным на сайте телефонам кол-центра: 0800-503-753, 044-281-08-70 и 044-281-08-71
. Безрезультатно! После первого же длинного гудка звонок сбрасывался. То есть рядовому пенсионеру получить достоверную информацию попросту негде.
В пресс-службе Пенсионного фонда Украины ясности «Вечернему Харькову»
не добавили.
— Выплата пенсий продолжает финансироваться, и остановки в финансировании не было. Пенсия у нас поступает за счет страховых взносов от налогоплательщиков — и все эти взносы, которые поступают в Пенсионный фонд, пересчитываются на выплату пенсий. Финансирование продолжается, вопрос решается, — «объяснили» ситуацию в пресс-службе ПФ Украины.
Когда конкретно будет выплачена задержанная пенсия и как долго продлится такая ситуация, в ПФ ответить не смогли.
— Когда будет информация – мы ее предоставим, — заверили в пресс-службе ведомства.
И вот 24 июля Пенсионный фонд Украины прокомментировал
несвоевременную выплату пенсий – правда, весьма витиевато:
«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24 900 000 000 гривен. В частности, 1 700 000 000 гривен — в течение 24 июля. Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме».
Как пояснил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, причина кроется в том, что в бюджет поступило недостаточное количество отчислений по Единому социальному взносу (ЕСВ). При этом чиновник подчеркивает – речь идет не о прекращении выплат, а о задержке. В ближайшие дни выплаты возобновятся.
— Просто несколько меньше денег поступило. Это вопрос оплаты ЕСВ. А выплаты пенсий через почту возобновят через два-три дня, не более, — заверил он.
Выплаты продлили до 28 июля
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Харьковской области «Вечернему Харькову»
подтвердили: задержка выплат пенсий – действительно событие из ряда вон выходящее.
— На протяжении 11 лет, пока я возглавляю областной ПФ, такого не было, — говорит начальник ГУ ПФ в Харьковской области Виктор Ачкасов. – Но нам продлили срок выплаты и уже дают большие суммы — и вчера, и сегодня. Поэтому долги будут закрыты — в этом месяце все пенсионеры свои выплаты получат.
Кстати, «Укрпочта» продлила срок выплаты пенсий до 28 июля.
— Как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий… Надеемся, что до 28 июля, если будет осуществлено соответствующее финансирование, «Укрпочта» выполнит свои обязанности относительно доставки пенсий, — сообщил директор финансового департамента «Укрпочты» Артур Муравицкий.
Но не повторится ли подобная ситуация в дальнейшем? И ПФ, и министерство, и почта молчат.
Эксперты называют несколько причин
По мнению руководителя Украинского аналитического центра Александра Охрименко, причин задержки выплат украинским пенсионерам может быть несколько.
— Конфликт между Министерством финансов и Министерством социальной политики, — озвучивает экономист гипотезы «Вечернему Харькову». – То есть, грубо говоря, Минфин задержал финансирование Пенсионного фонда, насколько я понимаю из данных сайта Госказначейства. В результате у Госказначейства есть долги перед ПФ, и, соответственно, у ПФ – перед украинскими пенсионерами. Вторая возможная причина — конфликт между «Укрпочтой» и Минсоцполитики. Там у них действительно существуют какие-то субъективные взаимоотношения. Дело в деньгах, которые получает «Укрпочта» за доставку пенсий – по словам почтовиков, этот процесс обходится им ниже себестоимости. В итоге почта говорит: «У нас проблем нет», министерство: «У нас тоже нет». А в результате черт знает что. Еще как вариант — нехватка денег в госбюджете. Пока нет данных, как наполняли госбюджет за первое полугодие. Возможно, у нас полный провал. И решили спасти ситуацию, спасти экономику таким вот образом – в том числе за счет несчастных пенсионеров. Таковы мои предположения.