Замахнется ли «Металлист 1925» на Премьер-лигу

Интервью с Сергеем Стороженко опубликовала на своем сайте пресс-служба ФК «Металлист 1925»
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– Сергей Михайлович, после окончания чемпионата второй лиги прошло уже достаточно времени. Давайте попробуем проанализировать его, что называется, с холодной головой. Каким он был для вас?
– Не только чемпионат второй лиги, но и вся работа на протяжении последних двух лет были для меня и моих коллег, партнеров, основателей предприятия, инвесторов, спонсоров, меценатов, членов «Клуба болельщиков» очень сложными. Нелегко создать предприятие, отладить его работу и при этом в столь сжатые сроки добиться спортивного результата. Многие не обращают внимания на «мелочи»: в какой экипировке работает главная команда, какой у нее транспорт, где и в каких условиях тренируется и проводит матчи, как устроен быт футболистов, их учеба, вещевое и финансовое довольствия, как работает детская школа… Но все отлажено, все работает. Пусть еще не как швейцарский хронометр, но стабильно. Мы на улучшенных условиях продлили контракты и заключили соглашения со всеми, кто нужен клубу, кто хочет профессионально развиваться в «Металлисте 1925». Своевременное исполнение взятых нами обязательств позволяет футболистам и сотрудникам чувствовать себя спокойно, уверенно и сосредоточиться на выполнении спортивных задач. В связи с этим могу подчеркнуть, что прошедший сезон был нелегким, но успешным.
– Какой матч вам запомнился больше всего?
– Помню каждый матч. И каждый матч для меня памятен и важен. Мы с учредителями клуба стремимся понять каждую игру нашей команды, ее ход и развитие, переживаем каждый матч и раздумываем над его перипетиями с привлечением специалистов. Для меня и моих коллег наиболее знаковым был матч в Днепре с ФК «Днепр», который завершился трудной победой нашей команды со счетом 3:2. Именно он дал огромный первичный материал для анализа, понимания путей дальнейшего развития, обнажил проблемы и дал возможность принять важные решения.
– Летом 2017-го вы рассчитывали на такой результат? И вообще, каким вам тогда виделся этот долгий путь?
– Конечно, все, кто ежедневно работает над достижением цели, ставили задачу, рассчитывая, что долгий и тяжелый путь завершится, пусть промежуточным, но успехом. Без оптимизма, без веры нет смысла браться за работу и созидание. Легче критиковать с дивана. Мы же созданы для работы и верим в успех. Мы еще в пути, и он очень непрост.
– Скажите честно, уже весной, когда отрыв от «Энергии» составлял 15 очков, где-то в глубине души расслабились?
– Отвечу откровенно. Нет, не расслабился, но начал просчитывать варианты, бюджет, комплектацию, думать о первой лиге. Видимо, этого нельзя было делать. Получил хороший опыт.
– Когда команда была в шаге от провала, не хотелось зайти в раздевалку и дать футболистам нагоняй?
– Да, такое желание было. Но я всегда понимал и понимаю, что каждый должен отвечать в пределах собственной компетенции. Поэтому я отказался от «накачки». Кроме того, был уверен, что с психологическим выравниванием команды справятся Владимир Линке и Сергей Валяев – генеральный директор и главный тренер. В то же время, не скрою, я переговорил с лидерами команды, с теми, кто определяет результат, выслушал футболистов, а они услышали меня. Все это в совокупности помогло исправить ситуацию.
– Вы говорили о том, что команду могут расформировать, если она не сможет повыситься в классе. Не повторится ли такая ситуация с первой лигой, ведь там конкуренция намного сильнее?
– О расформировании команды никто никогда не говорил. Однако отдельные инвесторы действительно высказывали сомнения в связи с безвольной игрой команды в последней трети чемпионата. Поэтому мои слова на эту тему были связаны с конкретной кризисной ситуацией. Как известно, кризис – шанс для новых возможностей, и мы все вместе их нашли. Уверен, что такая нештатная ситуация больше не повторится.
– Нельзя не спросить и о главном «забивале» команды Сергее Давыдове. Второй сезон кряду он ударно проводит осень, но фактически проваливает весну. Под стать его показателям и общекомандные результаты. Неужели «Металлист 1925» настолько зависим от Давыдова?
– Сергей Давыдов провел хороший сезон. Он был и остается лидером команды, ее капитаном, авторитетным футболистом и человеком. Однако перед заключительным кругом Сергей перенес хирургическую операцию, и ему не удалось восстановить свою ударную мощь. Мы рассчитываем на Сережу в новом сезоне. По поводу вопроса о зависимости команды от Давыдова, хочу подчеркнуть, что каждая команда зависима от действий хорошего исполнителя.
– И от Эдмара? Ведь дважды с его уходом у команды начинали хромать результаты?
– Вполне очевидно, что такой квалифицированный футболист и замечательный человек, как Эдмар, влиял на характер игры во многих матчах. Понимая его возможности, я пригласил его в команду, и он не подвел, действовал с полной самоотдачей и определял не только климат в команде, но и ее действия в игре. К сожалению, семейные обстоятельства не позволили Эдмару сыграть полный сезон, но он очень помог. Огромное ему спасибо за это!
– Увольнение Александра Призетко вызвало большой резонанс в футбольных кругах. Какие «за» и «против» были у вас?
– Полагаю, что не все внутренние вопросы могут выноситься за пределы клуба. Могу лишь подчеркнуть, что мы, клуб, всегда держим слово и выполняем взятые на себя обязательства. Мы всегда поддерживали своих сотрудников, были и будем честны с ними, но работой и отношениями нужно дорожить.
– Весной в отставку подал и Александр Иванов...
– Здесь ситуация иная. Болельщики не видели в Александре Иванове «своего», несмотря на его хорошую историю в «Металлисте» в качестве футболиста и тренера. С первого же дня, подстрекаемая отдельными «обиженными» недальновидными субъектами, часть сектора на стадионе, а затем и более значительная аудитория начали скандировать оскорбительные кричалки. Потом подключились анонимы в соцсетях и СМИ, затем к критиканам присоединились болельщики, которым тоже по разным причинам не нравился Иванов (экспериментирует с тактикой, составом и т.д.). Не пинал его, как говорится, только ленивый. А особо рьяные «знатоки» продолжают и поныне.
Таким образом, был создан фронт против Александра Иванова. Этот негатив, естественно, проник в команду, что предопределило наслоение мнимой уверенности в якобы уже достигнутом результате на психологическое самодовольство и искусственно порожденное недоверие тренеру. Круг замкнулся. Без полной самоотдачи, концентрации, в хорошем смысле спортивной злости, пошли поражения, за ними – страх ошибки и далее – опасения не выполнить задачу. Возник опасный кризис.
Хотели ли авторы вмешательства в команду такого результата, не знаю, но отдельные болельщики прямо говорили мне, что ситуация инициируется извне. Зачем? Чтобы помешать выходу команды в первую лигу и тем самым подтвердить невозможность существования клуба на заложенных нами принципах широкого болельщицкого управления.
Действительно, все чаще раздавались вопли: «это не народная команда», «у народа не спросили, а решение приняли», «где права народа на управление командой, клубом» и т. д. Развиться анархии мы не дали. В этот тяжелый момент главный тренер Александр Иванов совершил мужественный поступок. Ради выравнивания ситуации он подал в отставку. Ни одно сообщество не может существовать и развиваться без жесткой дисциплины, а футбольный клуб – не колхоз, в котором, кстати, тоже избирается председатель для управления делами. Мы рады каждому мнению и готовы учитывать его, но и мнение должно быть конструктивным, основанным на глубоких знаниях, ответственным. Мы все, надеюсь, получили хороший урок.
– Почему при выборе главного тренера ваш выбор пал на Сергея Валяева? Были ли другие кандидатуры?
– Когда в отставку подал Александр Иванов, мы имели несколько предложений – и от наших специалистов, и от, так сказать, самовыдвиженцев, но остановили свой выбор именно на Сергее Валяеве. Его многое объединяет с Харьковом и харьковским футболом. Он долгое время на высоком уровне играл в «Металлисте» и пользуется уважением у харьковчан. Он является одним из тех, кто не выдвигал чрезмерных требований и не капризничал, когда получил предложение возглавить молодежную команду. Он результативно работал с командой «Металлист юниор». Порядочный, честный, откровенный, ответственный, безоговорочно преданный делу человек. Имеет надлежащий опыт, применяет его на практике. Намерен возродить лучшие традиции харьковского футбола и достичь с клубом высоких результатов. Как же такого человека не назначить? Легко не будет. Поможем ему.
– Каждый из трех наставников внес свой вклад в итоговый успех команды. Как вы могли бы охарактеризовать тренеров Призетко, Иванова и Валяева?
– Каждый тренер действительно внес свой вклад в общий успех команды. Мы обязательно передадим Александру Призетко и Александру Иванову бронзовые медали чемпионата Украины за их достижения во второй лиге ПФЛ. Что касается характеристик, то не считаю возможным давать такие оценки.
– Велись ли когда-либо переговоры об объединении «Металлиста 1925» и «Гелиоса»?
– Не хотелось бы делать из этого тайну, да, мы несколько раз встречались с руководителями «Гелиоса». Однако усилий и мотивации оказалось мало. Последний раз в телефонном режиме общались в 20-х числах июня. Для переговоров мы были готовы.
– Зимой были куплены бразильцы, которые, по сути, так и не сыграли за «Металлист 1925». Они оказались недостаточно квалифицированными или это связано с какими-то психологическими проблемами?
– Мы не приобретали права на сертификат бразильских футболистов. Сейчас их в команде несколько. Они пришли к нам на правах свободных агентов и действительно – не все смогли акклиматизироваться. Но мы продолжаем поиски способных футболистов, в том числе из Бразилии. Есть очень талантливые парни, которые в случае удачной адаптации в Украине могут удивить футбольных специалистов. Но это в будущем.
– Сейчас же формировать состав необходимо из уже состоявшихся спортсменов. Когда болельщики увидят новых Эдмара, Девича, Рыкуна и Горяинова? А если не их, то кого?
– Трансферная деятельность клуба соответствует стратегии, которая была объявлена при его создании. Мы ориентированы в первую очередь на доморощенных футболистов и тех, кто искренне хочет играть в нашем клубе. Среди наших воспитанников есть талантливые молодые футболисты, мы на них очень рассчитываем.
Некоторые болельщики недовольны приглашением на просмотр отдельных возрастных футболистов. Отвечу просто. Ни я, ни главный тренер в паспорт заглядывать не будем. Если футболист не растерял профессиональных качеств, ему ничто не помешает занять место в составе. Мы не собираемся сорить деньгами, призывы к громким трансферам невыполнимы. Мы будем постепенно укрепляться ради достижения цели, но не на потеху желающим увидеть в составе заезжих звезд. Например, мы хотели приобрести футболиста, но тренер команды, в которой он выступал, заломил цену, не соответствующую уровню цен в Лиге и качеству «продукта». Мы отказались от этого трансфера. В то же время мы готовы приобрести футболиста высокого уровня, но только того, кто хочет играть у нас и своей работой подтверждать высокий статус, а не просто претендовать на зарплату.
Не отрицаю, что некоторых футболистов у нас сманили более высокой зарплатой, и они уехали прямо со сборов. Думаю, что этот соблазн не пойдет им на пользу и не будет полезен футболу. Тот, кто задирает планку зарплат, не понимает, что провоцирует новый виток кризиса в украинском футболе. Или еще пример. На просмотре был футболист, в котором тренеры видели очень хорошие задатки. Он поработал некоторое время, но решил уехать – не выдержал конкуренции за место в составе, был не готов к тяжелой и серьезной работе.
– В свете того, что следующим летом Премьер-лигу могут пополнить аж пять клубов первой лиги, не желаете замахнуться?
– Мы изучаем состав участников первой лиги, соизмеряем свои возможности с теми вызовами, которые нам всем вместе предстоит преодолеть, и, конечно, помним о главной цели – побеждать в каждом матче! Решение такой серьезной задачи зависит не только от владельцев клуба, но и от поддержки харьковчан, в том числе и через «Клуб болельщиков».
Сейчас состав первой лиги очень силен. Мы уважаем всех соперников, но не боимся никого. Соревнование будет очень интересным, а отдельные матчи по накалу и значимости будут, по моему мнению, превосходить многие матчи в Премьер-лиге. Будет очень тяжело, но и легкой прогулки никто не обещал, верно? Замахнуться можно, но это ли главное? Главное, на мой взгляд, выглядеть достойно среди сильнейших.