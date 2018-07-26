Замахнется ли «Металлист 1925» на Премьер-лигу 26 июля 2018 г. Мирослава Лебедь фото: Михаил Кучнев 0 0

Перед стартом нового для ФК «Металлист 1925» футбольного сезона харьковские спортивные журналисты обратились к основателю клуба Сергею Стороженко с просьбой ответить на многочисленные вопросы, накопившиеся в ходе чемпионата второй лиги.