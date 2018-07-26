Происшествия

  • 321
    •  / 

Wanted: в харьковская полиция разыскивает убийцу

Wanted: в харьковская полиция разыскивает убийцу
Индустриальным отделом полиции Харькова разыскивается мужчина, который подозревается в убийстве женщины.
На прошлой неделе, 19 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Индустриальном обнаружено тело женщины. Погибшей оказалась 55-летняя жительница района, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Сотрудники Индустриального отдела полиции установили, что женщина вела нищенский образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, занималась сбором бутылок и макулатуры. Также выяснилось, что 17 июля она познакомилась с неизвестным парнем, и они два дня провели вместе.

Приметы мужчины: 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавый, короткие русые волосы. Был одет в серую футболку и синие джинсы.
 
В полиции составили фоторобот подозреваемого.



«Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальное ОП по телефонам: 102, (0572) 50-64, 0679038750, 0934834003, 0673138800, 0979379117 или другим удобным способом», – просят в полиции.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2209 грн
100 USD 2662.69 грн
100 EUR 3112.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи