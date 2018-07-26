Wanted: в харьковская полиция разыскивает убийцу

Индустриальным отделом полиции Харькова разыскивается мужчина, который подозревается в убийстве женщины.

На прошлой неделе, 19 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Индустриальном обнаружено тело женщины. Погибшей оказалась 55-летняя жительница района, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.Сотрудники Индустриального отдела полиции установили, что женщина вела нищенский образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, занималась сбором бутылок и макулатуры. Также выяснилось, что 17 июля она познакомилась с неизвестным парнем, и они два дня провели вместе.Приметы мужчины: 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавый, короткие русые волосы. Был одет в серую футболку и синие джинсы.В полиции составили фоторобот подозреваемого.«Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальное ОП по телефонам:или другим удобным способом», – просят в полиции.