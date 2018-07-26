Как получить пенсию умершего родственника 26 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Объясните, как можно получить недополученную пенсию отца после его смерти?

Мария Дмитриевна

Как разъяснили в пенсионном фонде Украины, сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, проживающих совместно с пенсионером на день его смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи, находившихся на его иждивении, независимо от того, проживали ли они совместно с ним.



Члены семьи должны обратиться за выплатой суммы пенсии умершего пенсионера в течение шести месяцев со дня открытия наследства. День смерти является днем открытия наследства.



В случае обращения нескольких членов семьи за пенсией умершего пенсионера недополученная сумма его пенсии делится между заявителями поровну.



В случае отсутствия членов семьи, проживающих совместно с пенсионером на день его смерти, в том числе нетрудоспособных, или в случае неполучения ими указанной суммы в течение шести месяцев со дня открытия наследства, сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, входит в состав наследства.



Заявление о выплате недополученной пенсии подается человеком в орган, назначающий пенсию, в котором умерший пенсионер находился на учете как получатель пенсии.

При обращении за недополученной пенсией до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера предоставляются: свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственные отношения и совместное проживание с пенсионером на день его смерти, а также (в случае необходимости) собственную справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица. В качестве документов, подтверждающих совместное место жительства, принимается паспорт заявителя с регистрацией адреса проживания, общей с пенсионером. Принадлежность к кругу членов семьи (дети, родители, супруги) подтверждаются штампами в паспорте или свидетельством о рождении, или свидетельством о браке, или решением суда.



По истечении шести месяцев со дня смерти получить недополученную пенсию умершего пенсионера возможно при условии предоставления в управление Пенсионного фонда Украины, в котором пенсионер находился на учете и которое осуществляло выплату пособия на погребение, свидетельства о праве на наследство, где наследственным имуществом указана пенсия умершего пенсионера.



Недополученная пенсия бывших военных не включается в состав наследства и выплачивается тем членам его семьи, которые обеспечиваются пенсией по случаю потери кормильца. Однако родители и жена (муж), а также члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти, имеют право на получение этих сумм и в том случае, если они не относятся к лицам, которые обеспечиваются пенсией по случаю потери кормильца.



При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну.



Указанные суммы выплачиваются, если обращение последовало не позднее шести месяцев после смерти пенсионера.