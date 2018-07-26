Лунное затмение 27 июля: что нужно знать

В пятницу, 27 июля, произойдет самое продолжительное лунное затмение XXI века.

Некоторые счастливцы смогут наблюдать его один час и 43 минуты, сообщает Би-би-си Украина.Полностью затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии, Австралии.В восточной части Южной Америки его будет видно лишь частично. Лучше всего затмение будет наблюдаться в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Фаза полного лунного затмения наступит в 20.21 по Гринвичу (23:21 по Киеву).Лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, и спутник попадает в тень Земли, то есть по сути эти небесные тела выстраиваются в ряд. Такое астрономическое явление – от первой до последней фазы – продлится три часа 55 минут. Именно столько понадобится Луне, чтобы полностью пройти через тень Земли.27 июля Луна будет находиться в апогее, то есть дальше от Земли.Одним из самых впечатляющих аспектов затмения станет феномен «Красной Луны». Во время частичного затмения Луна сильно потемнеет и приобретет темно-красный цвет. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным. По этой же причине восток и запад также окрашиваются в красные оттенки.